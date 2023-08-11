Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman? Trabzonspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Trabzonspor - Antalyaspor maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman?

11 Ağustos Cuma günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Trabzonspor- Antalyaspor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Trabzonspor- Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Trabzonspor- Antalyaspor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Trabzonspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman?

TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

11 Ağustos Cuma günü oynanacak olan Trabzonspor- Antalyaspor karşılaşması saat 21:00'da Trabzon'da, Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak ve Bein Sports 1 kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor- Antalyaspor karşılaşmasını canlı olarak izlemek isteyen sporseverler, Bein Sports 1 kanalı üzerinden maçı canlı olarak izleyebilir. Bein Sports 1 kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TRABZONSPOR, ANTALYASPOR MAÇI İÇİN HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonun ilk haftasında Antalyaspor'u konuk edecek olan Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki antrenmanda futbolcular, rondo çalışması ve ayak tenisiyle çalışmalarını tamamladı. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.