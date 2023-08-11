Trabzonspor Antalyaspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! TS Antalyaspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı!

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Son Dakika: Süper Lig'de sezonun açılış maçında Trabzonspor, Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.

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TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Trabzonspor - Antalyaspor maçı 1-0'lık Trabzonspor üstünlüğü ile devam ediyor.

TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇI CANLI YAYIN

Trabzonspor - Antalyaspor maçını Bein Sports 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Trabzonspor - Antalyaspor maçını Bein Sports 1'den canlı olarak izleyebilmeniz için Bein Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzonspor - Antalyaspor maçı saat 21.00'de başlayacak.

TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor - Antalyaspor maçı bu akşam saat 21.00'de oynanacak.

TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Antalyaspor maçı Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Trabzonspor - Antalyaspor maçı Trabzon'da, Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.