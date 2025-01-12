Trabzonspor Antalyaspor maçı hangi kanalda? TS Antalya maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Trabzonspor Antalyaspor maçı hangi kanalda? Trabzonspor Antalyaspor Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Trabzonspor Antalyaspor maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Trabzonspor Antalyaspor maçını hangi kanal veriyor? İşte Trabzonspor Antalyaspor maçı yayın bilgisi haberimizde!

TRABZONSPOR ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Antalyaspor maçı beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Trabzonspor Antalyaspor maçını beIN Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. beIN Sports kullanıcıları bu akşamki Trabzonspor Antalyaspor maçını şifresiz izleyebilecekler.

TRABZONSPOR ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Antalyaspor maçı bugün 16.00'da başladı. Maç beIN Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

TRABZONSPOR ANTALYASPOR İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Trabzonspor 11'i:



Antalyaspor 11'i:

TRABZONSPOR ANTALYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Trabzonspor ve Antalyaspor, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, Trabzon'da, Papara Park Stadyumu'nda oynanacak.