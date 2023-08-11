Trabzonspor Antalyaspor maç özeti! (VİDEO) TS Antalyaspor maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
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Trabzonspor Antalyaspor maç özeti! TrendyolSüper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Trabzonspor Antalyaspor maçını kaçıran futbolseverler Trabzonspor maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Trabzonspor Antalyaspor maç özeti! Trabzonspor Antalyaspor maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Trabzonspor Antalyaspor maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Trabzon Antalya maç özeti haberimizde...
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Trabzonspor - Antalyaspor maç özetini maçın ardından Bein Sports kanalından izleyebilirsiniz.
Trabzonspor - Antalyaspor maçı 1-0'lık Trabzonsporüstünlüğü ile sona erdi.
Trabzonspor - Antalyaspor maçı 11 Ağustos 2023 (Cuma) günü oynandı.
Trabzonspor - Antalyaspor maçı canlı olarak Bein Sport'ta yayınlandı.