Trabzonspor-Antalyaspor ilk 11'ler! Trabzonspor maç kadrosu ilk 11 kim? TS Antalyaspor maç kadrosu!

Spor Toto Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Trabzonspor-Antalyaspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Trabzonspor-Antalyaspor maçı heyecanla bekleniyor. Maçın ilk 11'leri araştırılıyor. Peki, Trabzonspor maç kadrosu ilk 11 kim?

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Trabzonspor ilk 11'ler! Trabzonspor ve Antalyaspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Trabzonspor- Antalyaspor maçının başlamasıyla heyecanlı bekleyiş başladı. Sporseverler Trabzonspor-Antalyaspor maçının ilk 11'leri araştırılıyor. Maçın kadrosu merak konusu oldu. Peki, Trabzonspor maç kadrosu ilk 11 kim? İşte, Trabzonspor-Antalyaspor ilk 11'ler!

TRABZONSPOR VE ANTALYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Trabzonspor ve Antalyaspor maçı Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

TRABZONSPOR ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE!

Trabzonspor ile Antalyaspor arasındaki Spor Toto Süper Lig maçı Bein Sports 1, kanallarından yayınlanacak.