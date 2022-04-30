Trabzonspor - Antalyaspor CANLI izle! MAÇ BAŞLADI! Trabzonspor - Antalyaspor maçı canlı izle! Trabzonspor - Antalyaspor maçı kaç kaç?

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TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE

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TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor - Antalyaspor maçı 30 Nisan 2022 Cumartesi bu akşam oynanacaktır.

TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzonspor - Antalyaspor maçı 20:30'da başlayacaktır.

TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Antalyaspor maçı Bein Sports'tan canlı yayınlanacaktır.

TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NEREDE?

Trabzonspor - Antalyaspor maçı, Trabzon'da, Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

(H) ATİLLA KARAOĞLAN

(Y) SERKAN OK

(Y) KEMAL YILMAZ

(D) YİĞİT ARSLAN

(V) TUGAY KAAN NUMANOĞLU

(A) MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ

(A) İBRAHİM ÇAĞLAR UYARCAN

TRABZONSPOR - ANTALYASPOR CANLI İZLE

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