Trabzonspor - Antalyaspor CANLI izle! MAÇ BAŞLADI! Trabzonspor - Antalyaspor maçı canlı izle! Trabzonspor - Antalyaspor maçı kaç kaç?
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Trabzonspor - Antalyaspor maçı 30 Nisan 2022 Cumartesi bu akşam oynanacaktır.
Trabzonspor - Antalyaspor maçı 20:30'da başlayacaktır.
Trabzonspor - Antalyaspor maçı Bein Sports'tan canlı yayınlanacaktır.
Trabzonspor - Antalyaspor maçı, Trabzon'da, Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.
(H) ATİLLA KARAOĞLAN
(Y) SERKAN OK
(Y) KEMAL YILMAZ
(D) YİĞİT ARSLAN
(V) TUGAY KAAN NUMANOĞLU
(A) MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ
(A) İBRAHİM ÇAĞLAR UYARCAN
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