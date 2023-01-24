Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçları bitti. 24 Aralık günü ise Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri kurası çekildi. Kura sonucu Trabzonspor ile Ankaragücü eşleşti. Merak edilenler arasında ise Trabzonspor- Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor- Ankaragücü maçı hangi kanalda? ZTK Trabzonspor maçı ne zaman? soruları yer aldı.

ZTK'da kupa heyecanı son hızla devam ederken bugün Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi gerçekleşti. Trabzon spor ile Ankaragücü'nün eşleşmesinin ardından merak edilenler arasında Trabzonspor- Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor- Ankaragücü maçı hangi kanalda? ZTK Trabzon spor maçı ne zaman? soruları yer aldı.

TRABZONSPOR- ANKARAGÜCÜMAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor- Ankaragücü maçının tarihi henüz belirlenmedi.

Çeyrek Final müsabakaları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta, Yarı Final 1. maçları 4, 5 veya 6 Nisan, Yarı Final 2. maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak.

TRABZONSPOR- ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor- Ankaragücü maçı A spor ekranlarında yayınlanacak.