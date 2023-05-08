Spor Toto Süper ligin iddialı takımlarından Trabzonspor ve Ankaragücü bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Trabzonspor- Ankaragücü maçının nereden izleneceği araştırılıyor. Peki, Trabzonspor-Ankaragücü maçı ne zaman, hangi kanalda? Trabzonspor maçı hangi kanalda? Trabzonspor-Ankaragücü maçı ne zaman? İşte detaylar…

Trabzonspor maçı hangi kanalda? Trabzonspor ile Ankaragücü bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Trabzonspor ve Ankaragücü maçının başlamasıyla heyecanlı bekleyiş başladı. Sporseverler tarafından Trabzonspor Ankaragücü maçının nereden izleneceğini araştırıyor. Maçın hangi kanalda olduğunu araştırıyor. Peki, Trabzonspor-Ankaragücü maçı ne zaman, hangi kanalda? Trabzonspor maçı hangi kanalda? Trabzonspor-Ankaragücü maçı ne zaman? Detaylar haberimizde...

TRABZONSPOR-ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor ve Ankara maçı 8 Mayıs Pazartesi 20.00'da başlayacak.

TRABZONSPOR ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor ile Ankaragücü BeinSports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacaktır.