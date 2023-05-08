Trabzonspor-Ankaragücü ilk 11'ler! Trabzonspor maç kadrosu ilk 11 kim? Trabzonspor-Ankaragücü maç kadrosu!

Spor Toto Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Trabzonspor ve Ankaragücü bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Trabzonspor ile Ankaragücü maçı heyecanla bekleniyor. Trabzonspor maçının ilk 11'ler araştırılıyor.Peki, Trabzonspor maç kadrosu ilk 11 kim? İşte detaylar...

Trabzonspor- Ankaragücü maç kadrosu! Trabzonspor ile Ankaragücü bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Trabzonspor ve Ankaragücü maçının başlamasıyla heyecanlı bekleyiş başladı. Sporseverler tarafından Trabzonspor maçının ilk 11'leri araştırılıyor. Maçın kadrosu merak konusu oldu. Peki, Trabzonspor-Ankaragücü maç kadrosu ilk 11 kim? İşte, Trabzonspor-Ankaragücü maç kadrosu!

TRABZONSPOR-ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor ve Ankara maçı 8 Mayıs Pazartesi 20.00'da başlayacak.

TRABZONSPOR ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor ile Ankaragücü BeinSports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacaktır.

TRABZONSPOR ANKARAGÜCÜ NEREDE OYNANACAK?

Trabzonspor ve Ankaragücü arasında gerçekleşecek Spor Toto Süper Lig maçı, Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.