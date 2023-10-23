Trabzonspor-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor-Alanyaspor hangi kanalda, şifresiz mi?
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Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu. Trabzonspor ve Alanyaspor maçı, 23 Ekim Pazartesi günü, Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Maç, Trabzon'da, Papara Park Stadyumu'nda oynanacak. Peki, Trabzonspor-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor-Alanyaspor hangi kanalda, şifresiz mi?
Trabzonspor-Alanyaspor maçı ne zaman ve saat kaçta olacağı merak ediliyor. Spor tutkunlarının merakla beklediği Trabzonspor-Alanyaspor maçı şifresiz mi ve Trabzonspor-Alanyaspor maçı hakemi kim olduğu gündeme geliyor. Büyük karşılaşma bugün gerçekleşiyor. Trabzonspor-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor-Alanyaspor hangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…
Trabzonspor ile Alanyaspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.
Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
Trabzonspor-Alanyaspor Maçı, 23 Ekim Pazartesi günü oynanacak.
Trabzonspor-Alanyaspor Maçı, saat 20:00 başlayacak.
Trabzonspor ve Alanyaspor, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, Trabzon'da, Papara Park Stadyumu'nda oynanacak.