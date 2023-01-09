Trabzonspor Alanyaspor MAÇ SONUCU! Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? Alanyaspor–Trabzonspor maç sonucu ne?
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Spor Toto Süper takımlarından Alanyaspor ve Trabzonspor bugün karşı karşıya geldi Haftanın önemli maçlarından biri olan Alanyaspor – Trabzonspor maçının sonucu merak konusu oldu. Peki, Trabzonspor Alanyaspor MAÇ SONUCU! Alanyaspor maçı kaç kaç bitti? Alanyaspor –Trabzonspor maç sonucu ne? İşte detaylar...
Trabzonspor MAÇ SONUCU! Alanyaspor – Trabzonspor bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan AlanyasporTrabzonspor maçının kaç kaç bittiği araştırılmaya başlandı. Alanyaspor –Trabzonspor maçının sonucu merak konusu oldu. Peki, Alanyaspormaçı kaç kaç bitti? Alanyaspor –Trabzonspor maç sonucu ne? Detaylar haberimizde…
Alanyaspor- Trabzonspor Maçı, 9 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'da oynanacak.
Alanyaspor ve Trabzonspor maçı Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda gerçekleşecek.
Alanyaspor ve Trabzonspor arasında gerçekleşecek Spor Toto Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır.
Geçen sezon şampiyonu Trabzonspor, Süper Lig'in 18. haftasında yıkımı yaşadı. Bordo-mavili ekip, deplasmanda Alanyaspor'a 5-0 mağlup oldu.