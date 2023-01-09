Trabzonspor Alanyaspor MAÇ SONUCU! Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? Alanyaspor–Trabzonspor maç sonucu ne?

Spor Toto Süper takımlarından Alanyaspor ve Trabzonspor bugün karşı karşıya geldi Haftanın önemli maçlarından biri olan Alanyaspor – Trabzonspor maçının sonucu merak konusu oldu. Peki, Trabzonspor Alanyaspor MAÇ SONUCU! Alanyaspor maçı kaç kaç bitti? Alanyaspor –Trabzonspor maç sonucu ne? İşte detaylar...