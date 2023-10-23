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Trabzonspor - Alanyaspor maç özeti! (VİDEO) Trabzonspor - Alanyaspor maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

Trendyol Süper Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Trabzonspor - Alanyaspor maçını kaçıran futbolseverler Trabzonspor maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Trabzonspor - Alanyaspor maç özeti! Trabzonspor - Alanyaspor maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Trabzonspor - Alanyaspor maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Trabzonspor - Alanyaspor maç özeti!