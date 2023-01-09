Trabzonspor Alanyaspor maç özeti! (VİDEO) Trabzonspor maç özeti izle! Alanyaspor Trabzonspor maçı kaç kaç bitti?

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Alanyaspor - Trabzonspor maç özeti! Spor Toto Süper ligin takımlarından Alanyasporve Trabzonspor bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Alanyaspor- Trabzonspor maçının sonucu merak konusu oldu. Maçın özetini izlemek isteten futbolseverler AlanyasporTrabzonspor maç özeti! AlanyasporTrabzonspor maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, AlanyasporTrabzonspor maçı kaç kaç bitti? Detaylar haberimizde…

ALANYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Alanyaspor- Trabzonspor Maçı, 9 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'da oynanacak.

ALANYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Alanyaspor ve Trabzonspor maçı Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda gerçekleşecek.

ALANYASPOR TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ İZLE!

Alanyaspor ve Trabzonspor arasında gerçekleşecek Spor Toto Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır.