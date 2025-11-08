Haberler

Trabzonspor Alanyaspor hangi kanalda? Trabzonspor Alanyaspor maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Güncelleme:
Trabzonspor Alanyaspor hangi kanalda yayınlanacak, belli oldu. Trabzonspor Alanyaspor Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Trabzonspor Alanyaspor maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Trabzonspor Alanyaspor maçını hangi kanal veriyor? İşte Trabzonspor Alanyaspor maçı yayın bilgisi!

Trabzonspor Alanyaspor maçı hangi kanalda? Trabzonspor Alanyaspor Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Trabzonspor Alanyaspor maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Trabzonspor Alanyaspor maçını hangi kanal veriyor? İşte Trabzonspor Alanyaspor maçı yayın bilgisi haberimizde...

TRABZONSPOR ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Alanyaspor maçı Bein Sports'tan ve TOD TV'den canlı olarak yayınlanacak. Trabzonspor Alanyaspor maçını Bein Sports kullanıcıları şifresiz izleyebilecekler. Ayrıca TOD platformundan canlı Trabzonspor Alanyaspor maçını izleyebilirsiniz.

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 18 maçta Corendon Alanyaspor'un bordo-mavililer karşısında üstünlüğü bulunuyor. Akdeniz temsilcisi 8 karşılaşmayı kazanırken, Trabzonspor ise rakibini 6 kez mağlup etti. Taraflar, 4 müsabakada sahadan beraberlikle ayrıldı.

TRABZONSPOR ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Alanyaspor maçı bu akşam saat 17.00'de başlayacak. Maç Bein Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

title
