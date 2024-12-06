Trabzonspor'a verilen penaltı doğru mu, yanlış mı HAKEM GÖRÜŞLERİ (Trabzonspor - Kasımpaşa)?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Maçta penaltı poziyonu gündem oldu. Peki, Trabzonspor'a verilen penaltı doğru mu, yanlış mı HAKEM GÖRÜŞLERİ (Trabzonspor -Kasımpaşa)?

TRABZONSPOR'A VERİLEN PENALTI DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Stefan Savic, Okay Yokuşlu, Serkan Asan, Arif Boşluk ve Hüseyin Türkmen, kadroda yer almadı.

En son ligin 11. haftasındaki Fenerbahçe maçında forma giyen Anthony Nwakaeme, 3 hafta aradan sonra kadroya girerek yedek kulübesinde oturdu.

Karşılaşmaya taraftarlar fazla ilgi göstermezken Papara Park tribününde büyük boşluklar olduğu gözlendi.

Penaltı Pozisyonu:

Kevin Rodrigues ve Enis Destan arasındaki mücadelede Enis Destan yerde kaldı. Hakem Zorbay Küçük, VAR incelemesinin ardından penaltı kararı verdi. Simon Banza penaltı vuruşundan skoru eşitledi.

Penaltı pozisyonu ile ilgili olarak hakem görüşleri açıklandığında sayfamızda yayınlanacaktır. Sayfamızı takip edebilirsiniz.