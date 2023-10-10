Trabzon Yağlısı tarifi! MasterChef Trabzon Yağlısı nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Trabzon Yağlısı hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Trabzon Yağlısı hazırladı. Peki, Trabzon Yağlısı nedir? Trabzon Yağlısı nasıl yapılır? Trabzon Yağlısı nedir?

Pide lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Trabzon Yağlısı ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Trabzon Yağlısı nasıl yapılır? Trabzon Yağlısı nedir? Trabzon Yağlısı nasıl yapılır, Trabzon Yağlısı yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Trabzon Yağlısı yapıldı, evde klasik Trabzon Yağlısı yapıldı! İşte en güzel Trabzon Yağlısı!

TRABZON YAĞLISI TARİFİ!

GEREKLİ MALZEMELER

1 adet kesme şeker

Yarım paket yaş maya

1 su bardağı ılık su

Aldığı kadar un

Üzeri için:

4 yemek kaşığı tereyağı

4 adet yumurta

.YAPILIŞI

Önce malzemelerle hamuru yoğurun ve 45 dakika dinlenmeye bırakın Dinlenmiş hamurdan 4 beze hazırlayın. Bezeleri unlayarak, merdaneyle küçük tabak kadar açın

Kenarlarının yüksek olması için, ortayı çukurlaştırın ve yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye aktarın. Tüm bezeleri öyle yaptıktan sonra, üzerlerine 1 yemek kaşığı tereyağı koyarak 200 derecede yağ eriyene kadar pişirin Sonra fırından çıkararak, fırça yardımıyla erimiş tereyağını kurumaması için kenarlarına sürerek, yumurtaları kırın

Tekrar pişene kadar, 200 derece fırında pişirin.Afiyet olsun.

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