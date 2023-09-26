Trabzon'un turizmi geçen yıla göre yüzde 46 arttı

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon'un bu seneki turizminin geçen yıla göre yüzde 46 arttığını belirtti. Yomra ilçesinde bir otelin açılışına katılan Yıldırım, otel ve restoranın Trabzon ve Türkiye turizmine katkı sağlayacağını söyledi.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, " Trabzon'un bu seneki turizmi geçen yıla göre yüzde 46 civarı artmış vaziyette." dedi.

Yomra ilçesine bağlı Kaşüstü Mahallesi'nde bir otelin açılışına katılan Yıldırım, otel ve restoranın hayırlı olmasını diledi.

İşletmenin Trabzon ve Türkiye turizmine katkı sağlayacağını belirten Yıldırım, "Trabzon'un bu seneki turizmi geçen yıla göre yüzde 46 civarı artmış vaziyette. Eylül ayında bile bu artış yüzde 25'lerde. Onun içindir ki önümüzdeki yıllara daha fazla hazır olmamız lazım. Bu hazırlıklardan biri de buradaki güzel tesis." diye konuştu.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi de İnan ailesinin Trabzon'da turizmi başlatan aile olduğunu ifade ederek, "İnan ailesi, turizm konusunda Trabzon'da öncülük yapan ailelerinden. Hayırlı olsun diyorum." dedi.

Trabzon'un her geçen gün turizmde yatak sayısını artırarak Karadeniz Bölgesi'nde lider konumda bulunduğunun altını çizen Çelebi, kayıt dışı konusunda çok hassas olduklarını vurgulayarak, "Özellikle kayıt dışında önümüzdeki yıl yapılması gereken bazı çalışmaları şimdiden başlatmamız gerekiyor. Kayıt dışı, şehrimize, bölgemize çok zeval veriyor. Bu vesileyle önümüzdeki yıl bir master planı yaparak böyle bir çalışma yapmamızda fayda var." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas da işletme sahiplerinin kentte turizmin meşalesini Uzungöl'de yaktıklarını belirterek, "Sonraki kuşaklar da aynı şekilde yatırıma devam ediyor. Bu tesis de Trabzon'a çok önemli bir kazanımı oldu. Tekrar hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.

Açılışa, Yomra Kaymakamı Muhammet Öztabak, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.