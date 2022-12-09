Trabzon TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ Trabzon kura çekilişi hangi gün çekilecek? TOKİ kura çekilişi!

TOKİ 81 il sosyal konut projesi için beklenen tarih belli oldu! Antalyalılar Sosyal Konut (Ucuz Konut) projesine ilişkin ayrıntılar merak ediyor. Vatandaşlar Trabzon TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ Trabzon kura çekimi hangi gün çekilecek? sorularına yanıt arıyor. Peki, Trabzon TOKİ kura çekilişi ne zaman? İşte detaylar...

Trabzon TOKİ kura çekimi ne zaman? sorusu merak ediliyor. TOKİ sosyal konut projesine başvuran milyonlarca vatandaş, kura çekimi sonuçlarını bekliyor. Arama motorlarında ise Trabzon TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ Trabzon kura çekimi hangi gün çekilecek? soruları araştırılıyor. İşte TOKİ kura çekilişi!

TRABZON TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Trabzon TOKİ kura çekimi tarihi henüz duyurulmadı.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk kuralarımızı 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" sözleriyle tarihi sürecin başladığını duyurdu. TOKİ Şırnak sosyal konut kuraları tamamlandı. TOKİ kura sonuçları Toplu Konut İdaresi Başkanlığının internet sitesi üzerinden ve e Devlet'ten sorgulanabilecek.

BAKAN KURUM: TOKİ KURA ÇEKİMİ MART AYINA KADAR BİTECEK

Bakan Kurum, sosyal medya paylaşımında "13 Eylül 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projemizi açıkladık. 40 gün sonra 5 bin 615 konutun temellerini attık. 2 ay bile olmadan ilk kuraları çekiyoruz!

Yarın başlayıp, 12 ilde 22 bin 57 konutun kurasını 10 günde tamamlayacağız. 250 bin konutun kurası da Mart ayına kadar bitecek!" ifadelerini kullandı.

TOKİ KURA ÇEKİMİ NASIL YAPILACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından da kura çekimine dair bilgiler verildi. Açıklamada, kura çekiminin yarın başladığına dikkat çekilerek ilk kuraların Şırnak ve Ardahan'da gerçekleştirileceği bilgisi paylaşıldı. Bakanlık açıklamasında kuraların, noter huzurunda çekileceğinin ve canlı yayınlanacağının altı çizildi.