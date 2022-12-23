Trabzon TOKİ kura çekilişi ne zaman? Trabzon TOKİ kura çekimi hangi gün, saat kaçta?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla birlikte sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen projenin Trabzon etabı için yapılacak olan kura çekimi ne zaman merak ediliyor. Trabzon TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacağı gündeme geliyor. Peki, Trabzon TOKİ kura çekimi ne zaman?

TOKİ kura çekimleri başladı. Trabzon TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi gün ve saat kaçta olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Trabzon TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta olduğu merak ediliyor. Trabzon TOKİ kura çekimi ne zaman? Trabzon TOKİ kura çekimi ne zaman? Trabzon TOKİ kura çekimi saat kaçta?

TRABZON TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ Trabzon kura çekim tarihi 24 Aralık'ta gerçekleşecek. TOKİ kura çekimleri Youtube kanalından canlı olarak yapılmaktadır.

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