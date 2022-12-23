Trabzon TOKİ kura çekilişi ne zaman? 2022 Trabzon TOKİ kura çekimi hangi gün, saat kaçta yapılacak? Trabzon TOKİ sonuç sorgulama ekranı!

TOKİ sosyal konut kura çekimi heyecanı devam ederken bir yandan da kura çekimi işlemleri etap etap gerçekleştiriliyor. Bu esnada Trabzon TOKİ kura çekimi ne zaman? Sorusu merak ediliyor. Trabzon için başvuruda bulunan birçok kişi tarafından Trabzon TOKİ kura çekimi ne zaman? Sorusu araştırılıyor. Peki, Trabzon TOKİ kura çekimi ne zaman? 2022 Trabzon TOKİ kura çekimi hangi gün, saat kaçta yapılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla birlikte sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen projenin Trabzon etabı için yapılacak olan kura çekimi ne zaman merak ediliyor. Trabzon TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi gün ve saat kaçta olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Trabzon TOKİ kura çekimi ne zaman? 2022 Trabzon TOKİ kura çekimi hangi gün, saat kaçta yapılacak?

TRABZON TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TOKİ sosyal konut projesinde ilk kura çekimlerinin 7 Kasım 2022 Pazartesi günü Ardahan ve Şırnak'ta başlayacağını duyurdu. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 5, Doğu Anadolu Bölgesi'nden ise 7 il olmak üzere toplam 12 ilde 22 bin 57 konutun ilk evim kura çekimleri 7-16 Kasım tarihleri arasında yapılacak. TOKİ resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan duyuru ile birlikte Trabzon ili için gerçekleştirilecek olan kura çekiminin 24 Aralık tarihinde yapılacağını açıkladı.

2022 TRABZON TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk kuralarımızı 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" sözleriyle tarihi sürecin başladığını duyurdu. TOKİ Sivas sosyal konut kuraları tamamlandı. TOKİ kura sonuçları Toplu Konut İdaresi Başkanlığının internet sitesi üzerinden ve e Devlet'ten sorgulanabilecek.

E- DEVLET TRABZON TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA!

TOKİ sosyal konut projesine başvuru yapan vatandaşlar E- Devlet üzerinden kura sonuçlarına erişebilecekler. TOKİ kura sonucunu sorgulamak E- DEVLET MERSİN TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI'na tıklayınız.