Trabzon Posta Kodu kaç? Trabzon ve ilçelerinin posta kodu kaçtır? Trabzon'un tüm ilçelerinin posta kodu numarası nedir?
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Posta kodu, bir adrese mektup gönderirken gerekli olan harf veya basamaklar serisidir. Posta kodu birçok alanda gerekli olabiliyor. Posta kodu, kargo gönderirken, internette adres yazdığımızda, mektup gönderimi yaparken vb. yerlerde gerekli olan kodlardan birisidir. Ülkemizde her il ve ilçenin farklı posta kodları vardır. Peki, Trabzon Posta Kodu kaç? Trabzon ve ilçelerinin posta kodu kaçtır? Trabzon'un tüm ilçelerinin posta kodu numarası ne? İşte Trabzon ilçelerinin posta kodları...
Posta kodları her il ve ilçeye göre değişkenlik göstermektedir. Bazı yerlerde kullanımı zorunlu olduğundan bulunduğu il ve ilçenin (Trabzon) posta kodunu öğrenmek isteyen vatandaşlar, Trabzon ve ilçelerinin posta kodu kaçtır? Trabzon'un tüm ilçelerinin posta kodu numarası ne? araştırması yapıyor. İşte detaylar...
POSTA KODU NEDİR?
Posta kodu, bir adrese mektup gönderirken gerekli olan harf veya basamaklar serisidir. Bir kere posta kodu kullanıldığında, diğer işlemler için de mümkün hale gelir.
Şubat 2005'te Dünya Posta Birliği'ne bağlı 190 ülkenin 117'sinin posta kodu vardır. Ulusal posta kodu sistemi kullanmayan ülkeler arasında İrlanda ve Gana da vardır.
TRABZON'UN POSTA KODU KAÇTIR?
Trabzon'un posta kodu 61000 'dır. Trabzon'un tüm ilçelerinin posta kodu numaraları farklıdır. Posta kodu numaraları 5 hanelidir.
- Trabzon posta kodu : 61000
TRABZON VE İLÇELERİNİN POSTA KODLARI
Akçaabat posta kodu : 61300
Araklı posta kodu : 61700
Arsin posta kodu : 61900
Beşikdüzü posta kodu : 61800
Çarşıbaşı posta kodu : 61420
Çaykara posta kodu : 61940
Dernekpazarı posta kodu : 61950
Düzköy posta kodu : 61390
Hayrat posta kodu : 61470
Köprübaşı posta kodu : 61630
Maçka posta kodu : 61750
Of posta kodu : 61830
Ortahisar posta kodu : 61000
Sürmene posta kodu : 61530
Şalpazarı posta kodu : 61670
Tonya posta kodu : 61510
Vakfıkebir posta kodu : 61400
Yomra posta kodu : 61290