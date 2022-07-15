Trabzon Posta Kodu kaç? Trabzon ve ilçelerinin posta kodu kaçtır? Trabzon'un tüm ilçelerinin posta kodu numarası nedir?

Posta kodları her il ve ilçeye göre değişkenlik göstermektedir. Bazı yerlerde kullanımı zorunlu olduğundan bulunduğu il ve ilçenin (Trabzon) posta kodunu öğrenmek isteyen vatandaşlar, Trabzon ve ilçelerinin posta kodu kaçtır? Trabzon'un tüm ilçelerinin posta kodu numarası ne? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

POSTA KODU NEDİR?

Posta kodu, bir adrese mektup gönderirken gerekli olan harf veya basamaklar serisidir. Bir kere posta kodu kullanıldığında, diğer işlemler için de mümkün hale gelir.

Şubat 2005'te Dünya Posta Birliği'ne bağlı 190 ülkenin 117'sinin posta kodu vardır. Ulusal posta kodu sistemi kullanmayan ülkeler arasında İrlanda ve Gana da vardır.

TRABZON'UN POSTA KODU KAÇTIR?

Trabzon'un posta kodu 61000 'dır. Trabzon'un tüm ilçelerinin posta kodu numaraları farklıdır. Posta kodu numaraları 5 hanelidir.

Trabzon posta kodu : 61000

TRABZON VE İLÇELERİNİN POSTA KODLARI

Akçaabat posta kodu : 61300

Araklı posta kodu : 61700

Arsin posta kodu : 61900

Beşikdüzü posta kodu : 61800

Çarşıbaşı posta kodu : 61420

Çaykara posta kodu : 61940

Dernekpazarı posta kodu : 61950

Düzköy posta kodu : 61390

Hayrat posta kodu : 61470

Köprübaşı posta kodu : 61630

Maçka posta kodu : 61750

Of posta kodu : 61830

Ortahisar posta kodu : 61000

Sürmene posta kodu : 61530

Şalpazarı posta kodu : 61670

Tonya posta kodu : 61510

Vakfıkebir posta kodu : 61400

Yomra posta kodu : 61290