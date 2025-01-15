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Trabzon okullar tatil mi? 16 Ocak Perşembe Trabzon'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)?

Trabzon okullar tatil mi? 16 Ocak Perşembe Trabzon'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)?
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Türkiye'nin büyük bölümü soğuk havanın etkisi altında. Yurt genelinde birçok yol, kar ve tipi nedeniyle kapandı. Trabzon okullar tatil mi? 16 Ocak Perşembe Trabzon'da okul yok mu?

Türkiye'de birkaç gündür devam eden fırtına, lodos, sağanak ve yer yer kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bu süreçte çocukların güvenliğini sağlamak için Valiliklerden arka arkaya tatil açıklamaları geliyor. Trabzon okullar tatil mi? 16 Ocak Perşembe Trabzon'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)?

TRABZON HAVA DURUMU

Trabzon okullar tatil mi? 16 Ocak Perşembe Trabzon'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)?


METEOROLOJİ UYARDI

Trabzon'un Doğusu, Rize ve Artvin'de Kuvvetli Yağmur, Yükseklerinde Yoğun Kar Yağışı Bekleniyor!

Yapılan son değerlendirmelere göre; 16.01.2025 Perşembe sabah saatlerinden itibaren Trabzon'un doğusu, Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ve doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2) yağmur, 700 metre rakım üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, heyelan, su baskını, yükseklerde buzlanma, don ve çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Başlama-Bitiş Zamanı: 16.01.2025 07.00-17.01.2025 06.00

TRABZON OKULLAR TATİL Mİ?

16 Ocak Perşembe Salı günü için henüz açıklama yapılmadı.

TRABZON VALİLİĞİ UYARISI:

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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