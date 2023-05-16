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Trabzon milletvekil listesi! 28. dönem AK Parti, CHP, İYİ Parti Trabzon milletvekilleri kimler?

Trabzon milletvekil listesi! 28. dönem AK Parti, CHP, İYİ Parti Trabzon milletvekilleri kimler?

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14 Mayıs Milletvekili Genel Seçiminde 24 siyasi parti ile 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı. Trabzon milletvekil listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Trabzon milletvekilleri kimler? Trabzon seçim sonuçları nedir? İşte detaylar...

TRABZON MİLLETVEKİL LİSTESİ! 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sona erdi. Kullanıcılar tarafından Trabzon milletvekil listesi araştırılıyor. Hangi partiden kaç tane milletvekili çıktı merak konusu oldu. Peki, Trabzon milletvekilleri kim? Ak Parti, CHP, İYİ Parti Trabzon milletvekilleri kimler? Detaylar haberimizde...

TRABZON MİLLETVEKİL LİSTESİ!

AK Parti Milletvekileri:

Adil Karaismailoğlu

Mustafa Şen

Yılmaz Büyükaydın

Vehbi Koç

CHP Milletvekilleri:

Sibel Suiçmez

İYİ Parti Milletvekilleri:

Yavuz Aydın

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

Milletvekili Seçim 2023 Gündem Haberler

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