Trabzon Limanı'na İlk Kruvaziyer Gemisi Geldi

Turizm sezonunun ilk kruvaziyer gemisi olan Astoria Grande, Soçi Limanı'ndan kalkarak İstanbul, Amasra ve Ünye'nin ardından Trabzon'a geldi. Gemide 560 yolcu ve 439 mürettebat bulunuyor.

Trabzon Limanı, turizm sezonunun ilk kruvaziyer gemisini ağırladı. Geçtiğimiz aylarda ilk kez Trabzon'a kış mevsiminde demirleyen 'Astoria Grande', hava sıcaklığının artmasıyla birlikte yeniden Trabzon'a demir attı.

Soçi Limanı'ndan kalkarak sırasıyla İstanbul, Amasra ve Ünye'nin ardından Trabzon'a gelen Palau bayraklı, 11 katlı, 193 metre uzunluğunda ve 32 metre genişliğindeki 'Astoria Grande' adlı gemide 560 yolcu ve 439 mürettebat bulunuyor. Gelen Rus turistler, Trabzon'un turistik yerlerini gezdikten sonra akşam saatlerinde Trabzon Limanı'ndan ayrılarak tekrar Soçi'ye hareket edecek. - TRABZON