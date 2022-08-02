Uefa Şampiyonlar Ligi play-off turu kuralarının çekimi tamamlandı. Geçen sezon Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan temsilcimiz Trabzonspor, Danimarka ekibi Kopenhag ile eşleşti. Trabzon Kopenhag maçı ne zaman? Trabzon Kopenhag maçı hangi kanalda?

TRABZON KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor'un Kopenhag ile oynayacağı play-off turunun ilk maçı 16-17 Ağustos'ta, ikinci maç ise 23-24 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılacak Trabzonspor, Kopenhag'ı elerse Şampiyonlar Ligi gruplarına adını yazdıracak. Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz konumunda olan Trabzonspor, Kopenhag'a elenmesi halinde yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.