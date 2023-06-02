Trabzon kaç milletvekili çıkarıyor? Trabzon milletvekilleri sayısı kaç? 28. Dönem Trabzon AK Parti ve CHP milletvekil listesi
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14 Mayıs Milletvekili Genel Seçiminde 24 siyasi parti ile 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı. Trabzon milletvekil listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Trabzon milletvekilleri kimler? Trabzon seçim sonuçları nedir? Trabzon kaç milletvekili çıkarıyor? Trabzon milletvekilleri sayısı kaç? İşte detaylar...
Trabzon kaç milletvekili çıkarıyor? Trabzon milletvekilleri sayısı kaç? Türkiye 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti. Sandıkların tamamı açılırken, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarıyla yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. Peki, Trabzon milletvekilleri! İşte, CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri!
TRABZON KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?
2023 yılında Türkiye'de yapılan genel seçimlerde, Trabzon'nin 28. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri seçildi. Bu seçimlerde Trabzon ilinden 6 milletvekili seçildi ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı seçimi de yapıldı.
TRABZON MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?
AK Parti Milletvekileri:
Adil Karaismailoğlu
Mustafa Şen
Yılmaz Büyükaydın
Vehbi Koç
CHP Milletvekilleri:
Sibel Suiçmez
İYİ Parti Milletvekilleri:
Yavuz Aydın