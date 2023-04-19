Trabzon iftar ne zaman, saat kaçta? 19 Nisan Trabzon imsak vakti! Trabzon akşam ezanı saat kaçta okunuyor?

Ramazan ayının başlamasıyla oruç vakitleri araştırılmaya başlandı. Oruç tutan vatandaşlar tarafından iftar vakti merak konusu oldu. Peki, Trabzon akşam ezanı saat kaçta? Trabzon iftar ne zaman? İşte detaylar...

Muğla ve Muş'ta iftar ne zaman, akşam ezanı saat kaçta okunacak? 19 Nisan Çarşamba bugün Muğla, Muş iftar saati kaçta?

19 Nisan imsakiye! Hicrî takvime göre 9. ay ve İslam dininin inancına göre Peygamber Muhammed'e Kur'an ayetlerinin inmeye başladığı, aynı zamanda Müslümanlarca oruç tutulmaya ve Terâvih Salat'ına başlanılan aydır. Ramazan ayında oruç tutan vatandaşlar tarafından iftar vakitleri araştırılmakta. İftara kaç saat kaldığı merak konusu oldu. Peki, Trabzon akşam ezanı saat kaçta? Trabzon iftar ne zaman? Detaylar haberimizde...

TRABZON İFTAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Oruç tutan vatandaşlar akşam ezanı vaktine göre oruçlarını açmaları gerekmektedir. Diyanet İşleri'nde yer alan namaz vakitlerine göre akşam ezanı vakti sırasıyla şu şekildedir:

-Trabzon için akşam vakti: 19:11