Trabzon HÜDA PAR olayı nedir? Trabzon'da ne oldu?

Trabzon'da dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingi öncesinde HÜDA PAR standına bir grup kalabalık tarafından tepki gösterilmiş ve söz konusu standı kırılmak istenmişti. Gerginlik sonrası kaldırılan stant bugün yeniden açıldı. Peki, Trabzon HÜDA PAR olayı nedir? Trabzon'da ne oldu?