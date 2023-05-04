Trabzon HÜDA PAR olayı nedir? Trabzon'da ne oldu?
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Trabzon'da dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingi öncesinde HÜDA PAR standına bir grup kalabalık tarafından tepki gösterilmiş ve söz konusu standı kırılmak istenmişti. Gerginlik sonrası kaldırılan stant bugün yeniden açıldı. Peki, Trabzon HÜDA PAR olayı nedir? Trabzon'da ne oldu?
Trabzon'da dün bir grup kalabalığın saldırısı sonrası kaldırılan HÜDA PAR standının bugün yeniden kurulması nedeniyle ortalık yeniden gerildi. Vatandaşların yoğun tepkisi sonrası bölgeye çevik kuvvet ekipleri gönderildi. Güvenlik çemberi oluşturarak standı korumaya alan polisler, standın kaldırılmasını isteyen kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı. Peki, Trabzon HÜDA PAR olayı nedir? Trabzon'da ne oldu?
TRABZON HÜDA PAR OLAYI NEDİR?
Çok sayıda polisin hazır beklediği standın önünde toplanan bir grup standın kaldırılmasını istedi. Uyarılara rağmen dağılmayan kalabalık polis bariyerini aşarak standı yıktı. Yaşanan arbedenin ardından polis stant çevresini güçlükle kontrol altına alırken HÜDA PAR'lılar da standını yeniden kurdu.
Bölgeye çevik kuvvet ekipleri sevk edilirken, olay yerine gelen Trabzon Emniyet Müdürü Murat Esertürk grubu yatıştırmaya çalıştı. Esentürk, vatandaşlarla bir süre görüştü.