Doğu Karadeniz Bölgesi'nde geçtiğimiz yıl yaşanan turizm hareketliliği bu yıl da artarak devam ediyor. Trabzon Havalimanı'nda özellikle dış hatlardan gelen turistlerin çoğunluğunu Körfez ülkelerinden gelen vatandaşlar oluştururken, bu yıl yaşanan yoğunluğun önceki yıllara oranla çok üzerinde olduğu belirtildi.

Trabzon Havalimanı tarihinin en yoğun Temmuz ayını yaşıyor

TRABZON Trabzon Havalimanı tarihinin en yoğun Temmuz ayını yaşıyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde geçtiğimiz yıl yaşanan turizm hareketliliği bu yıl da artarak devam ediyor. Geçen yıl 3 milyonu geçen yolcu sayısı yoğun bir trafik yaşayan Trabzon Havalimanı'ndan 2022 yılında 16 bin 972 iç hat ve 6 bin 507 dış hat olmak üzere 23 bin 479 sefer gerçekleştirilmişti. Geçtiğimiz yıl 2 milyon 471 bin iç hat ve 703 bin dış hat olmak üzere toplam 3 milyon 174 bini aşan yolcu sayısına ulaşılırken, özellikle dış hatlarda bir önceki yıla oranla sefer sayısı yüzde 96, yolcu sayısı da yüzde 186 artış göstermişti.

Bu yıl ise son yılların en yoğun dönemini geçiren Trabzon Havalimanı'nda özellikle dış hatlardan gelen turistlerin çoğunluğunu Körfez ülkelerinden gelen vatandaşlar oluştururken, bu yıl yaşanan yoğunluğun önceki yıllara oranla çok üzerinde olduğu belirtildi. Trabzon Havalimanı'ndaki bu yoğunluğun Ağustos ayı sonlarına kadar sürmesi bekleniyor.