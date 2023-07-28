Doğu Karadeniz Bölgesi'nde geçtiğimiz yıl yaşanan turizm hareketliliği bu yıl da artarak devam ediyor. Trabzon Havalimanı'nda 2022 yılında 23 bin 479 sefer gerçekleştirildi ve özellikle dış hatlarda sefer sayısı ve yolcu sayısı önemli ölçüde arttı. Bu yıl yaşanan yoğunluk önceki yılların çok üzerinde olduğu belirtiliyor.

Trabzon Havalimanı tarihinin en yoğun temmuz ayını yaşıyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde geçtiğimiz yıl yaşanan turizm hareketliliği bu yıl da artarak devam ediyor. Geçen yıl 3 milyonu geçen yolcu sayısı ile yoğun bir trafik yaşayan Trabzon Havalimanı'nda 2022 yılında 16 bin 972 iç hat ve 6 bin 507 dış hat olmak üzere 23 bin 479 sefer gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yıl ise 2 milyon 471 bin iç hat ve 703 bin dış hat olmak üzere toplam 3 milyon 174 bini aşan yolcu sayısına ulaşılırken, özellikle dış hatlarda bir önceki yıla oranla sefer sayısı yüzde 96, yolcu sayısı da yüzde 186 artış gösterdi. Bu yıl ise son yılların en yoğun dönemini geçiren Trabzon Havalimanı'nda özellikle dış hatlardan gelen turistlerin çoğunluğunu Körfez ülkelerinden gelen vatandaşlar oluştururken, bu yıl yaşanan yoğunluğun önceki yılların çok üzerinde olduğu belirtildi. Trabzon Havalimanı'ndaki bu yoğunluğun ağustos ayı sonlarına kadar sürmesi bekleniyor. - TRABZON