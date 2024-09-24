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Trabzon hava durumu 24 Eylül | Bugün Trabzon'da hava nasıl olacak?

Trabzon hava durumu 24 Eylül | Bugün Trabzon'da hava nasıl olacak?
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24 Eylül'de Trabzon'da hava durumu merak konusu. Trabzon'da bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı ve hava kaç derece olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Trabzon hava durumu nedir?

Trabzon hava durumu ve bugün Trabzon'da hava sıcaklığı kaç derece olduğu araştırılıyor. Kış aylarının yaklaşmasıyla beraber vatandaşlar, "Bugün hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt arıyor. 24 Eylül Trabzon hava durumu! Detaylar haberimizdedir…

24 EYLÜL TRABZON HAVA DURUMU

Trabzon şehrinde 24 Eylül 2024 Salı günü hava Bulutlu, sıcaklık ise 25 dereceyi gösteriyor. 25 Eylül 2024 Çarşamba günü ise havanın Güneşli, ve sıcaklığın 25 derece olacağı tahmin edilmekte. 26 Eylül 2024 Perşembe günü hava Güneşli, sıcaklık ise 25 dereceyi gösterecek. 27 Eylül 2024 Cuma günü için havanın Parçalı Bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 25 dereceyi bulacak. 28 Eylül 2024 Cumartesi günü için havanın Bulutlu olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 25 dereceyi gösterecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Trabzon il genelinde sağanak yağışların Salı gününe kadar aralıklarla ve yer yer kuvvetli olarak devam etmesi beklenmektedir. Mevcut kuvvetli yağışlar nedeniyle toprağın doygunluğa ulaşması ve yeni sağanak yağışların beklentisiyle toprak kayması ve heyelan riski oluşabileceğinden, vatandaşların ve ilgili kurumların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Trabzon hava durumu 24 Eylül | Bugün Trabzon'da hava nasıl olacak?

Başlama-Bitiş Zamanı: 21.09.2024, 12.45 - 24.09.2024, 18.00

Hadisenin Şiddeti: Orta Kuvvette Yağış

Olası Riskler: Heyelan, Sel, Ulaşımda Aksamalar

Alınabilir Tedbirler: Sellerden Korunma Yöntemleri

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