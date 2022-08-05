Trabzon haberleri: Türk Yıldızları'nın Trabzon semalarındaki gösteri uçuşu nefes kesti - Haberler

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Trabzon haberleri: Türk Yıldızları'nın Trabzon semalarındaki gösteri uçuşu nefes kesti

Edinilen Trabzon haberine göre Türk Yıldızları'nın Trabzon semalarındaki gösteri uçuşu nefes kesti Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın TEKNOFEST kapsamında Trabzon semalarında yaptığı gösteri uçuşu nefes kesti.

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Türk Yıldızları'nın Trabzon semalarındaki gösteri uçuşu nefes kesti

TRABZON - Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın TEKNOFEST kapsamında Trabzon semalarında yaptığı gösteri uçuşu nefes kesti.

Türkiye'nin milli teknoloji hamlesini gerçekleştiren Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Trabzon'da bu sabah başlarken etkinlik kapsamında, Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları,Akyazı'da Trabzonspor Stadının bulunduğu Medical Park Stadyumunun bulunduğu bölgede akrobasi uçuşu gerçekleştirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı tarafından organize edilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST coşkusu Trabzon'u sardı. Bugün açılışı yapılan ve 7 Ağustos tarihine kadar Trabzon Medical Park Stadyumu'nda devam edecek olan dünyanın en önemli teknoloji festivali TEKNOFEST'e özellikle gençler yoğun ilgi gösterdi.

İhlas Haber Ajansı / Bekir Koca - Genel

Türk Hava Kuvvetleri Trabzon Genel Haberler

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