Trabzon, Giresun, Rize, Artvin okullar tatil mi 13 Aralık Cuma?

Meteoroloji'den ülke genelinde bazı iller için yoğun kar yağışı uyarısı verdi. Yağışların özellikle Perşembe akşam saatlerinden itibaren etkili olacağı söylendi. Ardahan, Gümüşhane, Bayburt okullar tatil mi 13 Aralık Cuma?

MGM UYARDI

Doğu Karadeniz'de Beklenen Şiddetli Yağışlara Dikkat!

Doğu Karadeniz'de devam eden kuvvetli yağışların, yarın (13.12.2024 Cuma) etkisini sürdüreceği (21-50 kg/m2), öğle saatlerinden itibaren Ardahan, Gümüşhane ve Bayburt'un kuzeyi ile Trabzon ve Giresun çevrelerinde çok kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) yağmur ve sağanak, 300 metre rakım ve üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, kar yağışı olan dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi ile buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Henüz resmi kurumlardan eğitim öğretim faaliyetlerine ilişkin tatil açıklaması gelmedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

YOĞUN KAR YAĞIŞI VE SAĞANAK GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı hava durumu tahminlerine göre, Türkiye genelinde sıcaklıklar hızla düşüyor. Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası etkisini göstermeye başladı. Özellikle batı kesimlerde sıcaklıklar 3 ila 5 derece düşerken, 13 Aralık Cuma günü bazı bölgelerde hava sıcaklığının 10 derecenin altına inmesi bekleniyor.