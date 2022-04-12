Trabzon deprem mi oldu? Son depremler! Az önce nerede deprem oldu? 12 Nisan 2022 AFAD ve Kandilli deprem listesi!
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AFAD ve Kandilli verilerine göre 12 Nisan 2022 günü deprem oldu mu merak ediliyor. Son dakika depremler listesi, AFAD ve Kandilli tarafından güncelleniyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Peki, AFAD ve Kandilli Rasathanesi 12 Nisan 2022 Salı günü Trabzon deprem mi oldu? Az önce nerede deprem oldu? İşte, AFAD son depremler listesi ve Kandilli son dakika depremler haberleri…
Trabzon deprem mi oldu, az önce nerede deprem oldu sorularına yanıt aranıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi 12 Nisan 2022 günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde yaşanan son dakika depremlerini sizler için derledik. İşte, Trabzon deprem son dakika haberleri.
Son Depremler verileri araştırılan konular arasında yer alıyor. Sallantı hissedilmesinin ardından veya sosyal medyada deprem olup olmadığı konuşulurken araştırmalar yapılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Trabzon şehrine ait son dakika deprem verisi bulunmamaktadır.
|Tarih
|Ülke
|Büyüklük
|İl
|İlçe
|Köy
|Diğer
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Tip
|12.04.2022 02:39:05
|Türkiye
|1.1
|Balikesir
|Bigadiç
|-
|-
|39.4463
|28.2126
|6.99
|ML
|12.04.2022 03:45:50
|Türkiye
|1.2
|Malatya
|Battalgazi
|-
|-
|38.1390
|38.5836
|7.00
|ML
|12.04.2022 03:21:58
|Türkiye
|1.3
|Bilecik
|Bozüyük
|-
|-
|39.8821
|30.0291
|7.00
|ML
|12.04.2022 04:10:21
|Türkiye
|1.7
|Malatya
|Pütürge
|-
|-
|38.1456
|38.6063
|7.00
|ML
|12.04.2022 01:30:04
|Yunanistan
|2.3
|Lesvos
|-
|-
|-
|39.2781
|25.9298
|6.84
|ML
|12.04.2022 00:41:51
|Türkiye
|1.0
|Mugla
|Ula
|-
|-
|37.0066
|28.3891
|7.00
|ML
|12.04.2022 00:38:04
|Türkiye
|1.3
|Mugla
|Ula
|-
|-
|37.0053
|28.3976
|7.00
|ML
|12.04.2022 00:21:04
|Türkiye
|1.6
|Erzincan
|Tercan
|-
|-
|39.6671
|40.6290
|7.01
|ML
Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşlar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor. 12 Nisan 2022 tarihinde son depremler listesi haberimizde yer alıyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel son dakika deprem haberleri vermeye devam ediyor. AFAD verilerine göre 12 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşen depremler listelenmiştir.
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