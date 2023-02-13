Trabzon deprem bölgesi mi? Trabzon'da fay hattı var mı? Trabzon'da fay hattı nereden geçiyor?
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Doğal afetler bölgesi olan ülkemizde Trabzon'un deprem bölgesi olup olmadığı merak edildi. Arama motorlarında Trabzon deprem bölgesi mi? Trabzon'da fay hattı var mı, nereden geçiyor? soruları aratıldı. Peki, Trabzon deprem bölgesi mi? Trabzon'da fay hattı var mı, nereden geçiyor? İşte detaylar...
Trabzon deprem bölgesi mi? Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Türkiye'de yer alan fay hatlarını ayrıntılı şekilde açıkladı. Vatandaşlar ise arama motorlarında Trabzon deprem bölgesi mi? Trabzon'da fay hattı var mı, nereden geçiyor? sorularına yanıt arıyor. Detaylar haberimizde...
TRABZON DEPREM BÖLGESİ Mİ?
Trabzon en az riskli olan yerler arasında yer alıyor. 4. ve 5. derece deprem bölgesidir.