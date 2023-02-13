Trabzon deprem bölgesi mi? Trabzon'da fay hattı var mı? Trabzon'da fay hattı nereden geçiyor?

Doğal afetler bölgesi olan ülkemizde Trabzon'un deprem bölgesi olup olmadığı merak edildi. Arama motorlarında Trabzon deprem bölgesi mi? Trabzon'da fay hattı var mı, nereden geçiyor? soruları aratıldı. Peki, Trabzon deprem bölgesi mi? Trabzon'da fay hattı var mı, nereden geçiyor? İşte detaylar...