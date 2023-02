Kahramanmaraş bölgesinde meydana gelen depremin ardından artçı sarsıntılar devam etti. Artçı sarsıntıların Trabzon'da da hissedildiği kaydedildi. Trabzon'da yaşayan vatandaşların "Trabzon deprem bölgesi mi? Trabzon'da deprem olacak mı?" diye araştırmaları merak ediliyor. Peki, Trabzon deprem bölgesi mi? Trabzon'da deprem olacak mı? İşte detaylar haberimizde...

TRABZON DEPREM BÖLGESİ Mİ?

''Bilgi kirliliği maalesef olabiliyor. Vatandaşlarımızı paniğe sevkedecek açıklamalar var. Bizim bölgemizin deprem riski belli. Depreme karşı çok düşük riskteyiz. Gündüz saatinde 7.6 şiddetindeki depremi bende hissettim. İlimizde paniğe neden olacak bir durum yok. Mahallelerimizde dahil bilgileri aldık. Çatlak ve sıkıntılar yok. Vatandaşlarımız bilgi kirliliğine itibar etmemesi lazım''

TRABZON'DA TEHLİKE UYARISI YOK

''Trabzon'da tehlike uyarısı yok. Şehirde deprem olacak şekilde paniğe kapılmasın''

YARDIMLARI TOPLUYORUZ

''Valiliğimiz koordinesinde yardımları topluyoruz. Tasniflerini yapıyoruz. AFAD Genel Merkezi'nin koordinesinde belirlenecek illere nakline başlıyoruz''

TRABZON'DAN 320 PERSONEL 55 İŞ MAKİNASI GÖNDERİLDİ

''Malumuzun gece saatlerinde tüm ülkemizde olduğu gibi kamu kuruluşlarımızın iş makinaları ve ekipmanları ile çalışma yapıldı. 320'yi personel gönderildi. 55 iş makinamız intikalı sağlandı. Bunun yanında da tüm belediyelerimiz iş makinalarının hazırlıklarını yaptılar. An be an değişen bir süreç var. Belediyelerimiz hazırlandığı zaman gönderim yapacağız.

TRABZON'DA OKULLAR 1 HAFTA TATİL EDİLDİ

''Milli Eğitim Bakanımız paylaştı. Trabzon'da eğitim ve öğretim bir hafta ara verildi''

DEPREMZEDELERİN TRABZON'DA KONAKLAMASI İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI

''Başta misafirhanelerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımızda yerler, apartlar olmak üzere deprem bölgesinden ilimize geleceklere kucak açıp burada kalabildikleri süre içerisinde barındırmaya hazırız. Tespitlerimizi yapıyoruz''

YARDIMLARINIZI VALİLİK KOORDİNESİNDEKİ MERKEZLERE YAPIN

''Trabzon'un seferber olduğunu görüyoruz. Toplantılarımızı yaptık. Valiliğimizin ve kaymakamlıklarımızın koordinesinde yardımlarınızı gönderinizi. Bir kargaşaya mal olabilir. Tüm yardımlarımızın burada olduğu gibi koordinasyon merkezleri oluşturduk. Belirlenen yerlere gönderilmesini istiyoruz''