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Trabzon deprem bölgesi mi? Trabzon'da deprem olacak mı?

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Trabzon deprem bölgesi mi? Trabzon'da deprem olacak mı?

Trabzon Valiliği'nce toplanan yardım merkezinde Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu açıklamalarda bulundu. Vali Ustaoğlu, 'Trabzon'da deprem bekleniyor mu?' sorusuna net verdi. Peki, Trabzon deprem bölgesi mi? Trabzon'da deprem olacak mı?

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Kahramanmaraş bölgesinde meydana gelen depremin ardından artçı sarsıntılar devam etti. Artçı sarsıntıların Trabzon'da da hissedildiği kaydedildi. Trabzon'da yaşayan vatandaşların "Trabzon deprem bölgesi mi? Trabzon'da deprem olacak mı?" diye araştırmaları merak ediliyor. Peki, Trabzon deprem bölgesi mi? Trabzon'da deprem olacak mı? İşte detaylar haberimizde...

''Bilgi kirliliği maalesef olabiliyor. Vatandaşlarımızı paniğe sevkedecek açıklamalar var. Bizim bölgemizin deprem riski belli. Depreme karşı çok düşük riskteyiz. Gündüz saatinde 7.6 şiddetindeki depremi bende hissettim. İlimizde paniğe neden olacak bir durum yok. Mahallelerimizde dahil bilgileri aldık. Çatlak ve sıkıntılar yok. Vatandaşlarımız bilgi kirliliğine itibar etmemesi lazım''

''Trabzon'da tehlike uyarısı yok. Şehirde deprem olacak şekilde paniğe kapılmasın''

''Valiliğimiz koordinesinde yardımları topluyoruz. Tasniflerini yapıyoruz. AFAD Genel Merkezi'nin koordinesinde belirlenecek illere nakline başlıyoruz''

''Malumuzun gece saatlerinde tüm ülkemizde olduğu gibi kamu kuruluşlarımızın iş makinaları ve ekipmanları ile çalışma yapıldı. 320'yi personel gönderildi. 55 iş makinamız intikalı sağlandı. Bunun yanında da tüm belediyelerimiz iş makinalarının hazırlıklarını yaptılar. An be an değişen bir süreç var. Belediyelerimiz hazırlandığı zaman gönderim yapacağız.

Trabzon deprem bölgesi mi? Trabzon'da deprem olacak mı?

''Milli Eğitim Bakanımız paylaştı. Trabzon'da eğitim ve öğretim bir hafta ara verildi''

''Başta misafirhanelerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımızda yerler, apartlar olmak üzere deprem bölgesinden ilimize geleceklere kucak açıp burada kalabildikleri süre içerisinde barındırmaya hazırız. Tespitlerimizi yapıyoruz''

''Trabzon'un seferber olduğunu görüyoruz. Toplantılarımızı yaptık. Valiliğimizin ve kaymakamlıklarımızın koordinesinde yardımlarınızı gönderinizi. Bir kargaşaya mal olabilir. Tüm yardımlarımızın burada olduğu gibi koordinasyon merkezleri oluşturduk. Belirlenen yerlere gönderilmesini istiyoruz''

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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