Trabzon'daki Turizm Merkezleri Denetlendi

Trabzon'a gelen turistlerin en çok ziyaret ettiği turizm merkezlerinden Uzungöl ve Haçka Yaylası'ndaki işletmeler, denetim komisyonu görevlilerince denetlendi. Denetim sonucunda eksikliklerin giderilmesi için süre verildi.

Trabzon'a gelen turistlerin en çok ziyaret ettiği turizm merkezlerinden Uzungöl ve Haçka Yaylası'ndaki işletmeler, denetim komisyonu görevlilerince denetlendi.

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nden (TESOB) yapılan açıklamaya göre, TESOB, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, İl Ticaret Müdürlüğü ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personelinin bulunduğu denetim komisyonu, Uzungöl ve Haçka Yaylası'ndaki işletmelerin denetimini gerçekleştirdi.

Denetlenen 71 işletmeden tarifesi olmayan ve kayıt dışı çalışanlara, iş yeri denetim tutanağı tutularak eksiklerini tamamlamaları için süre verildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TESOB Başkanı Metin Kara, turizmde sürdürülebilirlik için ön koşullardan birinin denetim olduğunu belirtti.

Bu bilinçle Trabzon'daki turizm hareketinin geleceğe taşınması adına üzerlerine düşen görevleri yerine getirmeye çalıştıklarına dikkati çeken Kara, "4 kişiden oluşan iki denetim ekibimiz 7/24 sahada çalışıyor. Bazen ilgili kurumların da katılımıyla denetimler gerçekleştiriliyor. Başta turistlerin yoğun olduğu bölgeler olmak üzere il genelinde denetimlerimizi sezon sonuna kadar sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kara, tespit edilen eksiklikler için denetim tutanağının düzenlendiğini ve ilgili mercilere bildirildiğini aktararak, verilen süre içinde birçok işletmenin eksiklerini giderdiğini gördüklerini kaydetti.

Ticari taşıtların denetimlerini de Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle gerçekleştirdiklerini vurgulayan Kara, denetimler esnasında turistlere çeşitli konularda bilgilendirme yapıldığını ifade etti.

Kara, turistlerle daha iyi iletişim kurabilmek için Arapça bilen bir kişiyi istihdam etmeye başladıklarına dikkati çekerek, "Ayrıca Whatsapp İhbar Hattı oluşturduk. Broşürler dağıtarak turistleri bu konuda bilgilendiriyoruz. Şikayet, öneri ve taleplerini 0535 333 61 33 numaralı hat vasıtasıyla bize bildirmelerini istiyoruz." bilgisini paylaştı.

Arapça anket çalışması da yaptıklarını, turistlerin Trabzon'dan beklentileriyle, karşılaştıkları iyi ve kötü yönlerle ilgili geniş kapsamlı bilgi sahibi olmayı hedeflediklerini belirten Kara, böylece gelecek senelerdeki çalışmalarına yön vermeyi amaçladıklarını kaydetti.