Trabzon'da Türk Somonu Festivali düzenlendi. Ünlü şeflerin katıldığı festivalde somondan yapılan çeşitli yemekler tanıtıldı. Vali İsmail Ustaoğlu, festivalin Trabzon'un gastronomi turizminde hedefe ulaşma noktasında önemli bir adım olduğunu belirtti. Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise Türk somonunun değerinin her geçen gün arttığına dikkat çekti.

Trabzon'da, "Türk Somonu Festivali" organize edildi.

"Karadeniz'in incisi" temasıyla Ganita mevkisinde düzenlenen, ünlü şefler İbrahim Doğa Çitçi, Hazer Amani, Eyüp Kemal Sevinç, Özlem Mekik ve Akif Budak'ın katıldığı festivalde, somondan yapılan çeşitli yemekler tanıtıldı.

Vali İsmail Ustaoğlu, bu yıl ikincisi gerçekleştirilen festivali, Trabzon'un gastronomi turizminde hedefe ulaşma noktasında önemli bir adım olarak gördüklerini söyledi.

Türkiye'nin su ürünlerinde uluslararası düzeye ulaşması gerektiğini belirten Ustaoğlu, bu noktada da Karadeniz somonunun tanıtımını ve üretimini yaparak ekonomik değerini daha da ileriye taşımak gerektiğini vurguladı.

Ustaoğlu, yapılacak bu tür çalışma sayesinde turizm alanında yeni bir sektörün daha ön plana çıkacağına işaret ederek, ülkenin tanınan şeflerini Trabzon'da ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını sözlerine ekledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise Türk somonunun değerinin her geçen gün arttığına dikkat çekerek, "Sadece 2022 yılında 117 milyon dolarlık ihracatı söz konusu. Dolayısıyla özen göstermemiz, önem vermemiz gereken, tanıtımı için gayret göstermemiz gereken çok önemli bir ürünümüz." dedi.

Festivalin, Türk somonunu daha geniş kitlelere tanıtacağına işaret eden Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Somunun ihracat ürünü olması nedeniyle, katma değerinin arttırılmasına yönelik şehir olarak yapmamız gereken şeyler var. Onları zaman içerisinde bir bir yerine getireceğiz. Geçen yıl birincisini düzenlemiştik. Bu yıl biraz daha genişleterek ve somonu Ganita ile buluşturarak çok daha güzel ve büyük organizasyonu gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki yıllarda festivalin uluslararası boyut kazanması için paydaşlarımızla birlikte gayret göstereceğiz."

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi de somonun dünya piyasasında büyük gelire sahip sektör olduğunun altını çizdi.

Türkiye'de son 5 yılda somon ihracatının 365 milyon dolara ulaştığını dile getiren Çelebi, "Norveç şu an 9 milyar dolarlık kültür balıkçılığı, somon ihracatı yapıyor ve bu sektörde hızlı bir şekilde ilerliyor. Bu sektörün bir payını Trabzon olarak, bölge olarak buraya alabiliriz. Bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.

Konuşmalarının ardından somondan yapılan çorba, güveç, karalahana sarması, salata, pizza, hamburger, suşi çeşitli yemekler, vatandaşların beğenisine sunuldu.

Festivale, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Gürcistan Trabzon Başkonsolosu Gela Japaridze, İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosu Naser Mohebbati, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, Trabzon Ticaret Borsası Başkanı Eyyüp Ergan, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Çintay, Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Metin Kara ve davetliler katıldı.