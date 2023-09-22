Trabzon'da Turist Sayısında Yüzde 30 Artış

Trabzon'a özellikle Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden gelen turist sayısında geçtiğimiz yıla oranla yüzde 30 artış yaşandı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde geçtiğimiz yıl yaşanan turizm hareketliliği bu yıl da artarak devam etti. Trabzon Havalimanı tarihinin en yoğun gününü 30 Haziran tarihinde yaşarken, havalimanına 145 uçak iniş-kalkış yaparak tüm zamanların rekoru kırdı. Turist sayında geçen yıla oranla yüzde 30 oranında artış yaşanan kentteki turizm hareketliliğini değerlendiren Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, yaşanan sıkıntıları gözden geçirip önümüzdeki sezona daha hazır bir Trabzon oluşturmak için harekete geçeceklerini kaydetti.

Trabzon'un bu yıl yoğun bir turizm sezonu geçirdiğini ifade eden Zorluoğlu, "Trabzon, geçen sene olduğu gibi bu sene de turizm bakımından çok yoğun bir sezon geçirdi. Şehir olarak geçen seneye göre en az yüzde 30 daha fazla turist ağırladık. Bu kadar yoğunluğa rağmen şehrin alt ve üst yapısı gelen ziyaretçilerimizi ağırlamaya yetti çok ciddi sorunlar yaşanmadı. Ulaşımda da alt yapıda da üst yapıda da çok sorun görmedik. Tabi ki turizm sektörü, Trabzon için çok önemli bir sektör" dedi.

"Trabzon yüzde 2'lik bir paya sahip"

"Türkiye'deki turizm geliri 50 milyar civarında olduğunu düşünürsek Trabzon yüzde 2'lik bir paya sahip" diyen Zorluoğlu, "Geçtiğimiz yıl turizmden 1 milyar civarında döviz geliri elde etmiştik bu sene bu rakamın biraz daha artmış olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla Türkiye'deki turizm geliri 50 milyar civarında olduğunu düşünürsek Trabzon yüzde ikilik bir paya sahip. Sadece tek başına turizm geliri oluşturma anlamında. Dolayısıyla bu sektör, hem bugün hem gelecekte şehrimizin ekonomi bakımından çok önemli parçası. O nedenle bizde Büyükşehir olarak turizme apayrı bir önem veriyoruz. Yeni destinasyonlar, yeni yaşam alanları şehrin içerisinde Ganita, Yalıncak, Maraş Caddesi Kızlar Manastırı, Boztepe gibi projelerimizle gelen turistlere daha keyifli zaman geçirebilecekleri alanlar oluşturuyoruz. İnşallah buna yakında Beşirli dolgu sahası devamında Akçaabat, Söğütlü ve Yıldızlı sahil düzenlemeleriyle yeni eklemeler yapacağız. Bir taraftan turizm destinasyonlarımızdan Uzungöl'de, Kızlar Manastırı'nda, Atatürk Köşkü'nde, Sümela Manastırı'nda çalışmalar yaptık yapmaya da devam ediyoruz. Uzungöl'de kış boyu yine çalışılacak. Atatürk Köşkü tamamlanmak üzere çok geniş kapsamlı restorasyon çalışması bitmek üzere 29 Ekim'de inşallah orayı hizmete açacağız. Çal Mağarası ile ilgili çalışmalarımız olacak. Dolayısıyla bir taraftan mevcut destinasyonlarımızı iyileştirir, güzelleştirirken bir taraftan da yeni alanlar hazırlıyoruz hizmete açıyoruz. Çalışmalarımız bu şekilde devam edecek" diye konuştu.

"Restoranların konaklama yerlerin denetimi daha fazla gündeme gelecek"

Turizmle ilgili zaman zaman sorunların yaşandığına dikkat çeken Zorluoğlu, turizm hizmeti veren restoranların, konaklama yerlerinin denetiminin daha fazla gündeme geleceğini ifade eden Zorluoğlu, "Elbette sorunlar yaşanmıyor mu? Elbet sorunlar yaşanıyor. Bazıları sosyal meseleler, bazıları denetim meseleleri yani Trabzon'da turizm sektörüyle şimdi inşallah Valimizin başkanlığında ayrıntılı toplantılar yapacağız yaşadığımız sıkıntıları gözden geçirip önümüzdeki sezona daha hazır bir Trabzon oluşturmak istiyoruz. Bu manada özellikle turizm hizmeti veren restoranların konaklama yerlerin denetimi daha fazla gündeme gelecek. Turizm Bakanlığımızın evlerini turistlere kiraya verenlerle ilgili bir yasal düzenlemesi olacak o çerçevede o da legal bir boyuta geçmiş olacak. Taraflarla, paydaşlarımızla oturup bu noktadaki eksiklerimizi nasıl gidereceğimizi konuşup inşallah uygun çözümleri de üreteceğiz" ifadelerine yer verdi. - TRABZON