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Trabzon'da park etmek isteyen sürücü vitrine çarptı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir sürücü, park etmek isterken fren yerine gaza basarak bir iş yerinin vitrinine çarptı. Kazada yaralanma olmazken, iş yeri ve araçta hasar meydana geldi.