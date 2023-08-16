Trabzon'da Otomobil Yol ve Apartman Arasına Düştü, 2 Kişi Yaralandı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir otomobil, yol ile apartman arasında bulunan boşluğa düştü. Kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

Trabzon'da otomobil yol ile apartman arasındaki boşluğa düştü: 2 yaralı

TRABZON - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir otomobil, yol ile apartman arasında bulunan boşluğa düştü.

Edinilen bilgiye göre Trabzon'un Ortahisar ilçesi Beşirli mahallesinde meydana gelen kazada 34.DAA.453 plakalı otomobil yolun kenarında bulunan korkuluklara çarparak yolun hemen yanında bulunan bir sitede bulunan apartmanın önüne düştü. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin, aracın içerisinde bulunan Ş.T. ve N.T. isimli iki vatandaşa yaptıkları ilk müdahalelerin ardından hastaneye sevk ettikleri öğrenildi.

Öğrenilen bilgiye göre otomobilin düştüğü yere daha önce 3 kez araç düştüğü belirtildi.