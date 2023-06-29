Trabzon'da otomobil şarampole yuvarlandı: 3 kişi yaralandı

Trabzon'un Çaykara ilçesinde, otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada yaralanan aynı aileden 3 kişi tedavi altına alındı.

Bölgenin önemli turizm merkezlerinden, ilçeye bağlı Uzungöl Mahallesi'nde Abdullah Altundağ'ın kullandığı 31 P 1717 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, sürücü ile annesi Şaduman ve babası Ömer Altundağ'ı bulundukları yerden kurtardı.

Erzurum'dan bölgeye gezmek için geldikleri öğrenilen yaralılar, Of Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.