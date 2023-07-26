Trabzon'da 'Mavi Bayrak' Olmayışının Sebebi Fiziksel Olarak Temiz ve Kaliteli Bir Kumsalın Olmaması

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Coşkun Erüz, 'Mavi Bayrak' kriterlerine uyduğu açıklanan 551 plaj arasında Trabzon'un yer almayışını değerlendirdi. Trabzon'da 'Mavi Bayrak' olmayışının sebebi fiziksel olarak temiz ve kaliteli bir kumsal olmaması. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca Mavi Bayrak kriterlerine uyulduğu belirlenen 551 plaj, 23 marina, 14 turizm teknesi ve 10 bireysel yat, Mavi Bayrak ödülünü almaya hak kazandı. Trabzon'da mavi bayrak' unvanını 2007 yılında kaybeden Çamburnu Plajı ise güncellenen listeye giremedi. KTÜ Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Coşkun Erüz, Trabzon'un sahil kıyılarının dolgularla kaybedildiğini ve birkaç koy ile küçük kumsalların kaldığını belirtti. Trabzon'un kişi başına 10 santimetre kumsalı olan bir kent olduğunu ifade eden Erüz, kanalizasyonların kolektör sistemine alınması ve atıkların bertaraf edilmesi gerektiğini söyledi. Plajların korunması gerektiğini vurgulayan Erüz, Trabzon'da rehabilitasyon çalışmaları yapılıp plajların tekrar kumsala dönüştürülmesi gerektiğini belirtti.

KARADENİZ Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Coşkun Erüz, 'Mavi Bayrak' kriterlerine uyduğu açıklanan 551 plaj arasında Trabzon'un yer almayışını değerlendirdi, ' Trabzon'da 'Mavi Bayrak' olmayışının sebebi fiziksel olarak temiz ve kaliteli bir kumsal olmaması. 'Mavi Bayrak' için Çamburnu ve Trabzon'un batısındaki plajlarda potansiyel var. Derelerden gelen katı atıklarının, her yağmurdan sonra çöple dolmaması bertaraf edilmesi gerekiyor? dedi.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca Mavi Bayrak kriterlerine uyulduğu belirlenen 551 plaj, 23 marina, 14 turizm teknesi ve 10 bireysel yat, Mavi Bayrak ödülünü almaya hak kazandı. Türkiye'de, temiz denizlerin göstergesi 'Mavi Bayrak'a sahip plajların sayısı yükselmeye devam ederken, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Samsun 13, Ordu da 2 plaj ile listede yer aldı. Trabzon'da mavi bayrak' unvanını 2007 yılında kaybeden Çamburnu Plajı ise güncellenen listeye giremedi.

'BİRKAÇ KOY VE KÜÇÜK KUMSALLAR KALDI

KTÜ Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Coşkun Erüz, Karadeniz sahilinde de deniz dolgusuna dikkati çekerek, ' Trabzon Karadeniz'in en yoğun turist alan ve en çok denizle ilgilenen topluluğun bulunduğu coğrafyalardan birisidir. Denizi toplum olarak bilinen bir şehir. 2 binli yıllara kadar Trabzon'un sahilleri korunan ve yüzde 50'si kumsallardan oluşan bir coğrafya idi. 2 binli yıllarda mavi bayrak sahibi ender illerden birisiydi. Özellikle Karadeniz Sahil yolu yapıldıktan sonra kıyılardaki yaklaşık yüzde seksenlik kısmını maalesef dolgularla kaybettikten sonra geriye birkaç koy ve küçük kumsallar kaldı' diye konuştu.

KANALİZASYONLAR KOLEKTÖR SİSTEMİNE ALINSIN ÖNERİSİ

Trabzon'un kişi başına 10 santimetre kumsalı olan kent olduğunu da kaydeden Doç. Dr. Coşkun Erüz, ' Trabzon mevcut kıyılar içerisinde 'Mavi Bayrak' kriterlerini sağlayabilen kıyısı yok. Trabzon'da 'Mavi Bayrak' olmayışının sebebi fiziksel olarak temiz ve kaliteli bir kumsalı olmaması. Maalesef çok fazla kumsalımız yok. Trabzon 7500 metre sahil uzunluğuna sahip, kişi başına 10 santimetre kumsalı olan kent. 7500 metrede kanalizasyonlar, bir kolektör sistemine alınıp, arıtma tesisine dahil edilirse ve derelerden gelen katı ve diğer atıklar dere ağızlarında ve dere içlerinde tutularak bertaraf edilirse; kıyılara gelen atıklar azaldığından mevcutta kalan çok az sayıdaki kumsallarımız 'Mavi Bayrak' alabilir? diye konuştu.

'PLAJLARI KORUMAMIZ GEREKİYOR'

Plajların korunması gerektiğini belirten Erüz, 'Bizim yaptığımız bir çalışmada halkın yüzde 80'i bulundukları evlerinin ya da konakladıkları yerin 5 kilometre içerisinde denize gitmek istiyor. Bir ilçe kalkıp başka bir ilçeye yüzmek amacıyla gitmek istemiyor. Bunun da anlamı şu, Trabzon kent merkezindeki plajları dahi korumamız gerekiyor. Geçmişte plaj olup ta şu anda plaj olma potansiyeli olan yerleri de deniz ve kıyıda rehabilitasyon yapmak suretiyle tekrar kumsala dönüştürüp buraları plaja döndürmek mümkün. Belediyeler hem kumsalın hem de derelerdeki atık yükünü azaltmaları konusunda Trabzon'da Mavi Bayrak olsun ya da olmasın halkın yüzebileceği dinlenebileceği plajlara kavuşması muhtemeldir. Trabzon'da en yüksek Mavi Bayrak alma adayı Sürmene'ye bağlı Çamburnu'nun potansiyeli var. Çarşıbaşı ve Beşikdüzü kıyılarındaki birkaç plaj 'Mavi Bayrak' alabilecek durumda; ama şu anki durumda değil. Gerekli düzenlemelerin yapılması ve özellikle kanalizasyon atıklarının mutlaka kontrol altına alınması gerekiyor. Derelerden gelen katı atıklarının da her yağmurdan sonra çöple dolmaması gerekiyor? dedi. (DHA)