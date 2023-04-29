Trabzon'da Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi açıldı

KADIN YAŞAM VE İSTİHDAM MERKEZİNİ AÇTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nce hayata geçirilen Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Açılışta Vali İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon milletvekili adayları ve çok sayıda vatandaş yer aldı. Burada konuşan ve şehre kazandırılan yatırımları anlatan Bakan Karaismailoğlu, "Daha güzel günlerde daha rahat koşullarda ve kadının bütün hayatın her yerinde olduğu gibi iş hayatında da olması için biz elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti kadroları kadınlar için çok düzenlemeler yaptı. AK Parti'nin kadına verdiği değerin en güzel örneği Meclis'teki milletvekili sayısına bakarsak bunu en yakından görebiliriz. Trabzon gelişiyor, büyüyor. Hem bu şekilde yaşam alanları, hem böyle sosyal alanlar üreterek şehrimizin değerine değer katıyoruz. Tabii bunların daha fazlasını yapmak lazım. Bunları yaparken de şehrimizin gelişmesi yönünde de çok büyük adımlar atıyoruz" dedi.

Selçuk BAŞAR/TRABZON, -