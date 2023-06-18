Trabzon'da işletme sahipleri turizm sezonundan umutlu

ESRA NUR PERVAN

Trabzon'da işletme sahipleri, havaların ısınmasıyla birlikte turizm sezonunun tam anlamıyla açılmasını bekliyor. Otel işletme müdürü Ersin Demirci, "Geçtiğimiz sezondan çok daha iyi bir sezon bekliyoruz, kapıların açılmış olması, direkt uçuşların sayılarının artmış olması…Bunların bize çok şey katacağı inancındayız" dedi.

Trabzon Maçka'da bir otelin işletme müdürlüğünü yapan Ersin Demirci, turizm sezonuna ilişkin beklentilerini anlattı. Bu yıl turizm sezonundan ümitli olduğunu belirten Demirci, şöyle konuştu:

"TEMMUZ AYI GİBİ SEZON TAMAMIYLA BAŞLAR"

"Rezervasyonları geçen yılla karşılaştırdığımızda bu yıl çok daha iyi. Sezon zaten yeni başlıyor, ilerideki günlerde daha güzel olacağına inanıyoruz. Şu anda haziran ayındayız bildiğiniz gibi hala tam olarak yaz mevsimine giremedik. Tahminimiz o ki bayramın başlangıcında rezervasyonlarda artış olacaktır. Trabzon'da en fazla Orta Doğu pazarı var, bunun dışında yabancı turistleri de bekliyoruz. Yabancıdan kastımız şu; Uzak Doğu olur, Yunan turistler olur onların da bu sene oldukça fazla geleceğine inanıyoruz. Sezondan beklentimiz öncelikle sezon hepimize hayırlı olsun. Geçen sezondan çok daha güzel bir sezon geçireceğimize inanıyoruz tüm hazırlıklarımız da bu yönde. Geçen yıl bildiğiniz üzere kapılar kapalıydı, Orta Doğu pazarında çok fazla talep olamadı, temmuz ayında açtılar kapıları. Bu yıl şu anda aldığımız haberlerde direkt uçuşların başladığını bu sayının da çok fazla olduğunu görmekteyiz. Bizler de hazırlığımızı bu yönde yaptık, her şeyimizden personelimizden, operasyon sorumlularımızla birlikte tamamen hazırız. Geçtiğimiz sezondan çok daha iyi bir sezon bekliyoruz, kapıların açılmış olması, direkt uçuşların sayılarının artmış olması... Bunların bize çok şey katacağı inancındayız zaten temmuz ayı gibi sezon tamamıyla başlar bu sezon Eylül'e kadar devam eder düşüncemiz o yönde."

"REKLAMLARIN BİRAZ DAHA ARTMASININ BİZE DAHA FAZLA KAZANÇ GETİRECEĞİ İNANCINDAYIM"

"Trabzon'da Sümela Manastırı gibi bir cevher barındırmakta, özellikle Maçka bunların tanıtımı ve reklamlarının biraz daha artmasının bize daha fazla kazanç getireceği inancındayım. Hem bizlere hem bölgemize çok daha faydalı olacaktır. Özellikle yeni yapılan Zigana Tüneli, bunun bize biraz artıları da oldu eksileri de oldu. Artı yönleri şu Gümüşhane–Trabzon arası şu an 30 dakikalık bir mesafeye indi. Buraya gelen misafirlerimiz oraları da görüp tekrar gelip burada konaklama imkanları olacak, eksi yönleri de şunlar oldu yeni yapılan tünel maalesef gelen misafirler Maçka'yı görmeden devam ediyorlar bu da ne gerektiriyor reklam gerektiriyor. Biz reklam ve tanıtım olarak hem Turizm Bakanlığımızdan, Büyükşehir Belediyemizden ve Maçka Belediyemizden bize destek olmalarını bekliyoruz. Biz diğer işletmeci arkadaşlarımızla iletişim halindeyiz inşallah güzel bir sezon geçireceğimize inanıyoruz."