Trabzon'da Gürültülü Egzoz Kullanan 7 Sürücüye Yüksek Cezalar Verildi
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Trabzon'da yapılan denetimlerde gürültülü egzoz kullandıkları tespit edilen 7 sürücüye toplamda 28 bin 448 lira para cezası kesildi. Sürücülerin ceza puanları düşürülürken, araçları trafikten men edildi.
Trabzon'da gürültülü egzoz kullandıkları belirlenen 7 sürücüye 28 bin 448 lira para cezası verildi.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 27- 29 Ekim arasında il ve ilçe merkezlerinde trafik ekiplerince gürültü çıkararak çevreye rahatsızlık veren araç sürücülerine yönelik çalışma yürütüldü.
Ekiplerce gürültülü egzoz kullanan 7 sürücüye 28 bin 448 lira ceza uygulandı.
Sürücülerin ceza puanları düşürülürken, araçlar trafikten men edildi.
Kaynak: AA / Emlak