Trabzon'da gezilecek yerler listesi! Trabzon'da gezilecek yerler nerelerdir?

Trabzon'da gezilecek yerler listesinde birçok farklı ve doğal yapıya yer verdik. Karadeniz'in incisi olan Trabzon, dağların arasında ve bol oksijenli yapısıyla genellikle görenleri kendisine aşık etmeyi başarıyor. Taze deniz ürünleriyle ziyaretçilerinin beğenileri toplayan Trabzon'da kesinlikle görmeniz gereken yerleri sizin için derledik. Peki Trabzon'da gezilecek yerler nerelerdir? Trabzon'da gezilecek yer önerileri ve listesi işte karşınızda!

TRABZON'DA GEZİLECEK YERLER

Trabzon'da gezilecek yerler doğal güzellikleriyle, deniz ürünleriyle ve iklimiyle Karadeniz'de yer almaktadır. İçerisinde Uzungöl, Akçaabat, Çaykara ve Yomra gibi birçok gezilecek yere ev sahipliği yapmaktadır. Binlerce farklı bitki türüne ev sahipliği yapan Trabzon'da dört mevsim boyunca sık yağışlar görmek mümkün. Hamsi, mısır ekmeği ve Akçaabat köftesi gibi yemeklerin sahibi olan Trabzon yöresindeki gezilecek yerler nerelerdir?

ÇAYKARA

Trabzon'da gezilecek yerler listemizin başında Çaykara, yıllar içerisinde birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Trabzon'un geri kalan kısmı gibi sık ve yemyeşil ormanlarla kaplı olan Çaykara, sessiz, sakin ve huzurlu bir gezi yapmak isteyenlerin uğrak noktası olmuştur. Ayrıca Trabzon'un yöresel yemeklerini denemek isteyen için mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir yer. 500'den farklı bitki çeşidine yer veren bu ormanlar, yürüyüş için ve keşif için mükemmel bir gezi durağı olacaktır.

UZUNGÖL

Çaykara'dan sonra gezebileceğiniz, Çaykara'ya sadece 20 Kilometre uzaklıkta olan Uzungöl, sene içerisinde birçok yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilmekte. Trabzon'un sembolik hale gelen mekanlarından birisi olan Uzungöl, etrafı yüksek dağlar tarafından çevrilmiş görenleri büyüleyen bir yapıya sahiptir. Tamamı ağaçlarla çevrili olan Uzungöl'de 250'den fazla kuş turu yaşamaktadır. Kayaçların Haldizen deresinin önünü kapatarak oluşan Uzungöl, günümüzde Arap turistler tarafından yoğun ilgi görmektedir.

AKÇAABAT

Trabzon'un sahil ilçelerinden birisi olan Akçaabat, dağlık bir alan kurulmuştur. İçerisinde birçok dereyi barındırmakta olan Akçaabat, turistik olarak da yoğun ilgi görmektedir. Tıpkı diğer Karadeniz ilçeleri gibi Akçaabat'da yılın dört mevsimi yağış almaktadır. Ayrıca yıl içerisinde bolca şenlik ve festival yapılmaktadır. Akçaabat'a gelince Akçaabat köftesi yemeyi de ihmal etmemenizi öneriyoruz.

ÇAL MAĞARASI

Çal mağarası, 8 Kilometre uzunluğu işe dünyanın en uzun mağaralarından birisi olma özelliğini taşımaktadır. Güzel bir keşif gezisi için Çal mağarasını tercih edebilirsiniz. İçerisinde yer alan sarkıtlar, dikitler, şelaleler ve göller ile oldukça keyifli ve heyecan verici bir gezi turu planlayabilirsiniz.

SÜMELA MANASTIRI

Trabzon'da gezilecek yerler listemizde yer alan ve en sembolik mekânlardan birisi olan Sümela manastırı, Trabzon Maçka'da yer almaktadır. Şehir içi ulaşım ve biraz yürüme mesafesi ile Sümela manastırını ziyaret etmeniz mümkün. Ayrıca Sümela manastırının halk arasında bilinen bir diğer adı ise Meryem ana'dır.

ALTINDERE VADİSİ MİLLİ PARKI

Altındere vadisi milli parkı, çamların arasında yer alan ve doğal, tertemiz havası ile ziyaretçilerini ferahlatan bir mekândır. Maçka üzerine Sümela manastırına yakın bir kısımda bulunan Altındere vadisi milli parkı, Sümela manastırına giderken dinlenebileceğiniz yerlerden bir tanesidir.