Trabzon'da Dereye Yuvarlanan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
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Trabzon'un Yomra ilçesinde dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü Vahdettin Erol (89) hayatını kaybetti. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı ancak sağlık görevlilerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.
Trabzon'un Yomra ilçesinde dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Kömürcü Mahallesi'nde Vahdettin Erol (89) idaresindeki 61 AC 568 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye yuvarlandı.
Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartıldı.
Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Erol'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaynak: AA / Salih Tezcan - Otomobil