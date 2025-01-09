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Trabzon'da deprem mi oldu? Depremin büyüklüğü kaç?

Trabzon'da deprem mi oldu? Depremin büyüklüğü kaç?
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Trabzon'da bugün meydana gelen deprem, bölgede yaşayan vatandaşlarda kısa süreli panik yarattı. "Trabzon'da deprem mi oldu?" sorusu, sosyal medya ve arama motorlarında en çok merak edilen konuların başında geliyor. Depremle ilgili detaylar ise Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşıldı.

Trabzon'da yaşanan depremin büyüklüğü ve etkileri, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Depremin merkez üssü ve şiddetiyle ilgili açıklamalara göre, depremin büyüklüğü oldukça dikkat çekici. Peki, Trabzon'da meydana gelen bu deprem ne kadar hissedildi? Trabzon'da deprem mi oldu? Depremin büyüklüğü kaç? Detaylar haberimizde...

TRABZON'DA DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı raporlara göre, Trabzon merkez üssünde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Trabzon'da deprem mi oldu? Depremin büyüklüğü kaç?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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