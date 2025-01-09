Trabzon'da yaşanan depremin büyüklüğü ve etkileri, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Depremin merkez üssü ve şiddetiyle ilgili açıklamalara göre, depremin büyüklüğü oldukça dikkat çekici. Peki, Trabzon'da meydana gelen bu deprem ne kadar hissedildi? Trabzon'da deprem mi oldu? Depremin büyüklüğü kaç? Detaylar haberimizde...

TRABZON'DA DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı raporlara göre, Trabzon merkez üssünde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.