Trabzon'da deprem mi oldu 5 Kasım Çarşamba?

Güncelleme:
Kent genelinde hissedilen deprem, vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe yol açtı. Evlerinde ve iş yerlerinde bulunan kişiler, sarsıntının ardından endişeyle dışarı çıktı. Peki, Trabzon'da deprem mi oldu 5 Kasım Çarşamba?

Kentte hissedilen bu hareketlilik sonrası birçok kişi depremin merkez üssünü ve büyüklüğünü merak etmeye başladı. Resmî kurumlar, meydana gelen sarsıntıya ilişkin verileri paylaşırken, vatandaşlar gün boyu olası artçı sarsıntılara karşı temkinli davrandı.

TRABZON'DA KISA SÜRELİ DEPREM PANİĞİ

Trabzon genelinde sabah saatlerinde kısa süreli bir deprem hissedildi. Kent merkezinde ve çevre ilçelerde etkili olan sarsıntı, vatandaşlar arasında kısa süreli endişeye yol açtı.

MERKEZ ÜSSÜ YOMRA'NIN İKİSU MAHALLESİ

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, depremin merkez üssü Yomra ilçesine bağlı İkisu Mahallesi olarak belirlendi. Sarsıntının büyüklüğü 2.4 olarak ölçülürken, derinliğinin yüzeye yakın olduğu bildirildi.

VATANDAŞLARDA KORKU VE PANİK YAŞANDI

Kısa süre devam eden sarsıntı, özellikle yüksek katlı binalarda hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar, kısa süreli panik yaşayarak ev ve iş yerlerinden dışarı çıktı. Herhangi bir olumsuz durum yaşanmazken, kentte bir süre tedirginlik hâkim oldu.

Osman DEMİR
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
